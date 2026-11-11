Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: Alejandro Svarch, director del IMSS Bienestar, exhibió el menor crecimiento de las consultas médicas en los ocho estados gobernados por partidos de Oposición que no se incorporaron al organismo federal, frente a las 24 entidades -gobernadas por Morena- que sí forman parte del subsistema.

En una gráfica presentada por el funcionario, el IMSS Bienestar reportó que, entre 2023 y octubre de 2026, las consultas generales aumentaron 55 por ciento en los estados adheridos, mientras que en las ocho entidades que conservaron sus propios servicios de salud el incremento fue de apenas 4 por ciento.

La diferencia también se registró en las consultas de especialidad, que crecieron 105 por ciento en los estados incorporados al IMSS Bienestar, frente a 27 por ciento en los que permanecieron fuera, según las cifras oficiales.

Los ocho estados que mantienen sus propios servicios de salud y que no aceptaron federalizar los servicios son Aguascalientes, Chihuahua, Guanajuato y Querétaro, gobernados por el PAN; Coahuila y Durango, por el PRI, y Jalisco y Nuevo León, por Movimiento Ciudadano.

La comparación presentada por el organismo muestra una diferencia de 51 puntos porcentuales en el crecimiento de consultas generales y de 78 puntos en las de especialidad.

Svarch también sostuvo que los estados incorporados al IMSS Bienestar registraron una reducción de 19 por ciento en la mortalidad materna respecto de las entidades no adherida.

«Quiero que sepan que el IMSS Bienestar ha bajado 19 por ciento la mortalidad materna, respecto a las entidades que no pertenecen a IMSS Bienestar», afirmó.

El funcionario vinculó ese resultado con las acciones anunciadas para fortalecer la atención médica de mujeres embarazadas y recién nacidos, particularmente en hospitales rurales.

«Queremos seguir avanzando en el compromiso de este gobierno con cero muertes materas, evitables y cero muertes infantiles evitables», agregó.

De acuerdo con las cifras presentadas, las consultas generales en los estados incorporados al IMSS Bienestar pasaron de 37.3 millones en 2023 a 58.3 millones en el periodo reportado de 2026, un incremento de alrededor de 21 millones de atenciones.

…Y evidencia carencias en hospitales rurales

El director del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch, reconoció las carencias de infraestructura, equipamiento y especialistas que enfrentan los hospitales rurales del País, al anunciar la sustitución de instalaciones con más de un siglo de antigüedad, la rehabilitación de 244 hospitales y un programa para realizar más de 16 mil cirugías en 120 días.

El funcionario admitió que durante años se invirtió poco en los hospitales públicos, por lo que el organismo prepara un programa de sustitución de instalaciones, además de destinar 3 mil 470 millones de pesos a la rehabilitación de unidades que presentan necesidades de mantenimiento en sus sistemas básicos.

«Se invirtió muy poco en los hospitales públicos de nuestro país. Eso hay que reconocerlo», afirmó.

El director explicó que algunas instalaciones tienen más de 100 años de antigüedad, como el hospital de Tuxpan, Veracruz, y que el organismo ya identificó los inmuebles que serán incorporados al programa de sustitución.

La estrategia contempla 23 proyectos hospitalarios, entre sustituciones, nuevas construcciones y rescates de instalaciones, con una inversión estimada de 25 mil millones de pesos y la incorporación de alrededor de mil 500 camas en 12 estados.

A estas intervenciones se sumará la rehabilitación de 244 hospitales prioritarios, donde se realizarán trabajos en calderas, elevadores e instalaciones electromecánicas e hidráulicas. Svarch indicó que las obras comenzarán este año y deberán concluir en el primer semestre de 2027.

Las carencias también alcanzan la atención quirúrgica.

El funcionario reconoció las dificultades para disponer de especialistas de manera permanente en los 296 hospitales rurales del organismo, por lo que anunció la integración de 78 equipos itinerantes de cirujanos, anestesiólogos y personal de enfermería.

«Son hospitales que están en zonas de mucha dispersión territorial, dónde es difícil garantizar que médicos especialistas, vayan hasta sus hospitales de forma permanente», explicó.

Cada equipo tendrá un hospital sede y atenderá de manera programada otras dos unidades, con el objetivo de ampliar la capacidad quirúrgica fuera de las ciudades.

«La meta que tenemos para en este plan de 120 días es que podamos realizar más de 16,000 cirugías rurales con estos equipos quirúrgicos itinerantes», señaló.

El organismo tampoco cuenta todavía con la cobertura de laboratorios que pretende establecer en el primer nivel de atención.

De las 8 mil 200 unidades contempladas, Svarch reportó un avance de 3 mil 600, por lo que aproximadamente 4 mil 600 siguen pendientes de incorporarse al programa.

«Vamos a construir la red de laboratorios en el primer nivel de atención más grande de América Latina. Está muy avanzado. Vamos a terminar los 8 mil 200 unidades llevamos en este momento 3 mil 600 vamos a completar los 8 mil 200», sostuvo.

El funcionario explicó que la falta de estos servicios obliga a pacientes a trasladarse a hospitales para realizarse análisis y, en ocasiones, a pagar estudios en laboratorios privados.

También anunció la adquisición de 14 mil equipos médicos de uso cotidiano para 289 hospitales rurales, con una inversión superior a 4 mil millones de pesos.

Entre los dispositivos mencionó camillas, monitores, ultrasonidos y equipos para camas de urgencias.

Detalló que la instalación comenzará este mes y, según el calendario presentado por Svarch, concluirá en el primer semestre de 2027.

El plan incluye la distribución de 202 equipos de alta tecnología, entre ellos tomógrafos, mastógrafos y aceleradores lineales, cuya entrega está prevista hasta febrero de 2027.