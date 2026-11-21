Gerardo González Aceves Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: El Departamento de Justicia de EU acusó que La Nueva Familia Michoacana tiene «control firme» de Michoacán, Guerrero y Edomex, además de «ganar presencia» en Puebla y Morelos.

Al dar a conocer ayer una acusación contra 21 integrantes de esa agrupación, incluidos sus líderes Johnny Hurtado Olascoaga, «El Pez», y José Alfredo Hurtado Olascoaga, «El Fresa», las autoridades estadounidenses señalaron que el grupo se ha convertido en una corporación del sector minero que exporta sus productos a China.

«En vez de extorsionar a mineras independientes, la Nueva Familia Michoacana ahora controla minas completas, como Campo Morado en Guerrero», sostuvo.

El cártel ha establecido trueques con empresas chinas, a las que envía minerales a cambio de precursores químicos, indicó la Fiscalía estadounidense.

Campo Morado es una mina polimetálica ubicada en Arcelia, Guerrero, que produce mil 900 toneladas diarias de plomo y zinc, y también tiene yacimientos de oro y plata. Oficialmente es explotada por la empresa canadiense Luca Mining desde 2017.

Desde septiembre de 2024, los Hurtado ya enfrentan un proceso por narcotráfico en Atlanta, pero el expediente revelado hoy es mucho más amplio.

Según la acusación, de 58 páginas, El Fresa ha asumido funciones cada vez más importantes en la operación cotidiana del cártel, pero no ha suplantado el liderazgo de El Pez, su hermano mayor, mientras que Josué López Hernández es el número tres de la organización.

Edgar Aguilar Cruz es mencionado como un ejemplo del sistema meritocrático del cártel, pues ascendió de mensajero a lavador de dinero y operador de tráfico de armas de grueso calibre compradas legalmente en Estados Unidos, 33 de las cuales fueron aseguradas en mayo de 2024.

Desde 2022, Aguilar logró enviar a México más de 60 armas de alto poder, incluidos once rifles Barrett calibre 50 y fusiles de asalto calibres 7.62 y 5.56

De los 21 acusados, tres son ciudadanos estadounidenses, y cinco ya están detenidos: Jesús Daniel Álvarez, Alejandro Diaz García, Rogelio Ponce Esquivel, Apolonio Benitez y Omar Sixto Benitez.

Ponce Esquivel, intermediario para traficar drogas que fabrica compartimentos para ocultarlas en vehículos, fue el primer detenido, el pasado 27 de octubre, y es el único que ya compareció ante la corte en Del Río, Texas.

«La NFM es más violenta y puede movilizar sicarios mucho más rápido que, en su época, La Familia Michoacana y su facción Los Caballeros Templarios», sostiene la acusación.