Abel Barajas Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: Desde 2019, José Ángel Rivera Zazueta «El Flaco», operador del Cártel de Sinaloa detenido en CDMX con fines de extradición a EU, traía a México los precursores de fentanilo que en esos años el entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador negaba.

La Guardia Costera de Taiwán (GCT) y la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) intervinieron las comunicaciones telefónicas y siguieron las operaciones de «El Flaco», para documentar que el sinaloense usaba la ruta China-Alaska-CDMX.

Aún en 2023, el entonces Mandatario negaba que en México hubiera laboratorios para producir la droga.

Sin embargo, la investigación de Estados Unidos determinó que por lo menos del 2019 al 15 de marzo de 2022, el sinaloense traficó la sustancia conocida como N-Fenilpiperidina-4-Amina-Diclorhidrato (4-AP) desde China y Taiwán, en las aerolíneas Cargolux Airlines o Cathay Pacific Airlines, con una escala en Anchorage, Alaska.

Con base en la vigilancia telefónica al capo, el 5 de agosto de 2020 la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP) y la Oficina de la DEA en Alaska aseguraron 25 kilos de 4-AP en Anchorage y el 20 de noviembre siguiente otros 25 kilos en la misma ciudad.

De acuerdo con la División de Control de Desvíos de la DEA, 100 kilos de 4-AP pueden producir alrededor de 190 kilos de fentanilo.

Con una orden de detención provisional con fines de extradición, basada en la indagatoria de EU y Taiwán, el pasado 22 de septiembre Rivera fue capturado en la Alcaldía Cuauhtémoc de la CDMX e internado en el Reclusorio Oriente.

Según la solicitud de extradición estadounidense, los dos lotes de precursores asegurados en 2020 en Anchorange fueron adquiridos en Hong Kong.

La Guardia Costera de Taiwán también interceptó en forma legal unas comunicaciones entre dos presuntos cómplices de «El Flaco» -identificados en el expediente con las claves CC-3 y CC-4-, en las que refieren que los 25 kilos de precursores asegurados en agosto de 2020 iban a enviarse desde Hong Kong a la Ciudad de México.

«La investigación identificó a Rivera-Zazueta como un líder de la organización situado en México, quien es un coordinador y financiador de los embarques de los precursores químicos del fentanilo para los miembros de la organización que trabajan a su nombre», señala el documento.

Además de los cargos penales, en marzo del 2025 el Departamento del Tesoro de EU sancionó a «El Flaco» por apoyo financiero al terrorismo y también le atribuyó el tráfico de cocaína a gran escala desde Colombia a distintos países.

Rivera Zazueta nació el 15 de agosto de 1987 en Culiacán, Sinaloa, aunque la DEA refiere que usa como fecha de nacimiento alternativa el 15 de diciembre de 1987.