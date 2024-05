Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- En un nuevo capítulo de la disputa sobre la prohibición por parte del Gobierno mexicano para la importación de maíz genéticamente modificado, el Gobierno de Estados Unidos denunció que México sigue sin demostrar que su disposición tenga sustento científico.

En un recurso de respuesta presentado ante un panel de resolución de disputas del T-MEC, el Gobierno estadounidense señala que los prejuicios de la Administración de Andrés Manuel López Obrador se basan en dos artículos científicos de dos revistas poco conocidas.

«México ignora los más de 200 tipos diferentes de maíz transgénico que han sido autorizados por reguladores de todo el mundo, así como las evaluaciones de seguridad que respaldan estas autorizaciones», se advierte en el documento.

«México no ha ofrecido ninguna refutación (ni evaluación de riesgos) en respuesta a estas evaluaciones basadas en la ciencia que utilizan un proceso aceptado internacionalmente».

Es decir, las políticas mexicanas en contra de los transgénicos no tienen sustento en la ciencia, por lo que violan las reglas del T-MEC.

En su respuesta de 120 páginas, Estados Unidos acusa a México de no haber demostrado un riesgo real y, además, que ni siquiera realizó una evaluación de riesgo antes de emitir el decreto que proscribe el maíz transgénico, tal y como lo establecen las reglas del T-MEC.

Inclusive señala que la respuesta previa emitida por el Gobierno mexicano ante el panel contiene tantos errores que Estados Unidos debió preparar e incluir un anexo para señalarlos.

México alega que existen riesgos para la salud humana con respecto al consumo de maíz transgénico por proteínas transgénicas y por residuos de glifosato.

«La falta de un enfoque basado en la ciencia real o una evaluación de riesgos válida que sustente estas medidas seguramente explica parte de la ambigüedad e imprecisión en cuanto a los riesgos para la salud humana que supuestamente abordan estas medidas», explica EU en su respuesta.

Exponen inconsistencias

Estados Unidos presentó los siguientes señalamientos ante la falta de sustento a la prohibición en México del maíz transgénico.