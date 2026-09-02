Cesar Esteban Flores Rodríguez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: La mala planeación y la apuesta por centrales de gas natural sin garantizar el suministro de este energético pusieron a la Península de Yucatán en jaque eléctrico.

En abril de 2019, el entonces director de la CFE, Manuel Bartlett, anunció que para acabar con los apagones en la Península se reforzaría la red de transmisión con el proyecto Malpaso-Ticul, una línea de alta tensión que uniría a Chiapas con Yucatán, la cual tendría una inversión de 3 mil millones de pesos, pero ese proyecto no se concretó.

Ayer la CFE informó que el apagón fue a causa de «actos de vandalismo» y que afectó a 745 mil usuarios.

Guillermo García Alcocer, especialista en energía, dijo que el problema del sureste del País es que no existe una línea alterna que pueda conducir electricidad a la región en casos de contingencia.

«Se construyeron las plantas de ciclo combinado Mérida IV y Valladolid, pero la planeación no cuadró con la llegada de gas a través del gasoducto Mayakán, e incluso ahorita están parcialmente inactivas», explicó en entrevista.

Rodrigo Esparza, director de EVA, empresa de trazabilidad, expuso que la apuesta para electrificar la Península ha sido el gas natural, pero sin que los gasoductos y los ciclos combinados que alimentarán hayan entrado en operación.