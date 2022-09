Antonio Baranda Agencia Reforma

Cd. de México, México.-El Presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió un video de actos de delincuencia en Nueva York luego de criticar las alertas de viaje que ha realizado últimamente la Embajada de Estados Unidos para algunos estados del País.

El Mandatario federal expresó que este tipo de alertas son de mal de gusto, las calificó de ‘metiches’, y dijo que tienen tintes políticos.

«Estamos haciendo nuestro trabajo para garantizar la paz y la tranquilidad todos los días. Es como los anuncios de la Embajada de EU, ‘no vayan a este estado’, también con tintes políticos. Es como si yo digo ‘no vayan a Los Ángeles, no vayan a Nueva York’. ¿Supieron qué pasó en Nueva York?, ni modo que yo diga que no vayan a Nueva York.

«Es una ciudad bellísima, además una ciudad cosmopolita llena de migrantes, es como una especie de capital del mundo. Y claro que tienen problemas, pero ni modo que yo diga ‘no vayan a NY’ porque miren lo que está pasando. Además es de mal gusto, es de metiches, o sea eso no es serio, pero ya quedó como práctica política y todo eso hay que irlo haciendo a un lado», comentó el Presidente.

Esta mañana, en Palacio Nacional, López Obrador presentó el video que se viralizó el fin de semana pasado en donde personas captaron una persecución automovilística en un barrio de la «Gran Manzana» que tenía como objetivo robar 20 mil dólares, según dijeron fuentes policiales a la prensa local.

En el video se ve la persecución de un Mercedes a un Toyota hasta robar una mochila negra en la que, según dijo la Policía, había 20 mil dólares.

«Van a ver porque parece que es una película. Coche negro, miren la forma de robar, se baja, vámonos, le roban, parece como que se ve un portafolio, ahí va, la bolsa y vámonos», narró el Presidente mientras proyectaba el video en la conferencia.

El tabasqueño lamentó que en la televisión y en otros medios no informen los hechos de violencia que suceden en otros países y sólo se dediquen a magnificar lo que sucede en México.

«Esto sólo aquí en la mañanera lo puede uno ver, ¿no? Porque esto no sale en la televisión, no aparece aquí, pero es un poco eso. Ya hay que ver las cosas con más seriedad y hacer un esfuerzo todos por cambiar, ya dejar esas riñas de la vieja práctica política», agregó.

Cabe destacar que no es la primera vez que el Presidente resalta la violencia en Nueva York, ya que el 19 de mayo de este año indicó que la Ciudad de México es actualmente más segura que la «Gran Manzana».

«La Ciudad de México es más segura que Nueva York, yo sé que esto no les gusta a nuestros adversarios, pero como ya no se enojan tanto, antes se ponían coléricos, ahora ya no tanto y ya no hay que enojarse para nada. Es más segura (la CDMX) que la ciudad de Chicago y otras ciudades de Estados Unidos y del mundo», expresó aquella vez.