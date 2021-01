Antonio Baranda, Claudia Guerrero y José Díaz Briseño Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dio a conocer ayer en la tarde, por instrucción presidencial, el expediente del caso del General Salvador Cienfuegos que la DEA había entregado a la Fiscalía General de la República (FGR).

La FGR notificó más tarde a la Embajada de EU en México su determinación de archivar por falta de elementos la investigación contra el General.

El expediente, de 751 páginas, tiene como principales evidencias las conversaciones que Daniel Isaac Silva, “El H9” y su jefe Juan Francisco Patrón Sánchez “El H2” sostuvieron en cinco aparatos Blackberry, entre diciembre de 2015 y febrero de 2017.

Ambos narcotraficantes, el primero registrado en las conversaciones como Samanta y el segundo como Spartacus, ya están muertos.

Según la investigación archivada por la SEIDO, “El H9” timó al líder del Cártel H2, sacándole dinero al hacerle creer que era para sobornar a Cienfuegos.

Tras la exoneración del General por parte de la FGR el jueves, el Gobierno de EU advirtió que podría reabrir el caso contra el militar, quien había sido detenido en Los Ángeles, el 15 de octubre del año pasado.

“Estados Unidos se reserva el derecho de reiniciar el proceso contra Cienfuegos si el Gobierno de México no lo hace”, sostuvo el Departamento de Justicia de EU.

Ayer en la mañana, tras respaldar la exoneración del General, el Presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a la DEA de fabricar delitos al ex Secretario de Defensa.

“Es una decisión que toma la Fiscalía, pero que el Gobierno que represento secunda, es decir, avala, respalda”, comentó.

“Y que no se pueden inventar delitos, que nadie debe actuar de esa manera, trátese de quien se trate. Entonces, ayer (jueves) resuelve la Fiscalía que no procede la acusación que se le fabricó al General Cienfuegos”.

El General estaba siendo juzgado en una Corte de Nueva York, pero el Gobierno mexicano intercedió para que fuera repatriado, con el compromiso de investigarlo.