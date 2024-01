Exclusiva para GQ: PIQUÉ y MIGUEL LAYÚN

La evolución y revolución del fútbol tradicional a través de la Kings League. ¿Estamos frente a la respuesta al futuro del fútbol y quienes han dado una alternativa única a los aficionados más jóvenes de este deporte? Gerard Piqué y Miguel Layún conversan, cada uno desde su perspectiva y posición, sobre la famosa liga privada de futbol siete en la que no existe el ascenso ni descenso de equipos y donde los propietarios de los clubes son 12 influyentes creadores de contenido que utilizan las plataformas digitales, como TikTok, YouTube, Instagram y Twitch, para transmitir sus partidos.

LA REINVENCIÓN DEL FÚTBOL

Dejó de jugar fútbol para el FC Barcelona, pero Gerard Piqué nunca dejó de pensar en fútbol… y en negocios.

Hoy, el catalán no sólo explora cómo hacer más entretenido el juego del que se le considera una leyenda, sino que lo está reimaginando. Nos reunimos con él en su ciudad natal para hablar de la vida en el retiro y de laKings League, el gran proyecto disruptivo que ha creado para que la generación que sueña con ser streamer vuelva a jugar a la pelota.

“Me he adaptado muy rápido a mi nueva vida y estoy muy feliz ahora mismo. Siempre he intentado mantenerme ocupado y buscar nuevos proyectos que me ilusionen y que cada mañana me den una

motivación”, asegura al hablar sobre su vida posretiro. A estas alturas, confiesa, hay muy pocas cosas que la gente no sepa de él. “La gente sabe todo de mí, creo que me queda muy poco. Incluso, creo que la gente sabe demasiado”, se limita a decir. Nosotros queremos saber más, pero solamente del hombre que está transformando un deporte que lucía imposible de revolucionar.

En julio de 2023, apareció un divertido video en redes sociales en el que Piqué disfrutaba de unos tacos frente al Ángel de la Independencia de la CDMX. “¡Cómo pica esto!”, le dice a su amigo Oriol Querol, CEO de la Kings League. “Vete acostumbrando”, le responde. El divertido sketch anunciaba la creación de la Kings League Américas para México y Latinoamérica, patrocinada por Santander. Según Gerard, México siempre fue “el lugar perfecto” para establecer la nueva sede de su proyecto, tanto por su ubicación como por la tradición futbolística del país. Cuando exploraba quién podría ser el presidente de la Kings League Américas, Piqué se encontró con un nombre que ha dado de qué hablar por muchos años en el fútbol mexicano: Miguel Layún. Con todas las distancias guardadas, las mismas que separan la Champions League de la Concachampions, el de Layún es un perfil parecido al de Piqué: múltiple campeón como jugador, inquieto en los negocios.

EL SEGUNDO TIEMPO DE LAYÚN

En octubre pasado, Miguel Layún anunció su retiro del fútbol profesional. Su salida fue por la puerta grande, como campeón de la Liga MX con el Club América. Su “segundo tiempo” se aleja de las canchas, pero promete estar lleno de retos luego de ser fichado como presidente de la Kings League Américas.

De pronto, tras un chasquido de dedos, aquellas desmañanadas para ir a Coapa a entrenar con el elenco americanista quedaron atrás. Hoy, sus rutinas son un poco distintas: “Arrancó a las seis y media para

llevar a los niños a la escuela y después de eso comenzar con reuniones, shootings o grabaciones, porque al final, uno de los proyectos principales que tengo en puerta es la Kings League”.

Como cabeza de este nuevo formato que promete llevar el fútbol a otros niveles y enganchar a un público

mucho más diverso, Miguel busca tener una relación cercana con los presidentes de los 12 equipos que

conforman la liga. “Muchos son creadores de contenido, así que ha sido un buen reto estar cerca de ellos. Pero no sólo tienes que estar al pendiente de eso, sino también involucrarte en la parte de competición, que todo esté funcionando bien. Estoy tranquilo porque Marc Crosas [director deportivo de la KLA] ha hecho una labor excelente junto con todo su equipo desde los tryouts. A mí me toca estar al tanto de toda la parte del contenido, que es lo más importante; analizar qué puede funcionar y que los presidentes puedan crear cosas para la liga. Nosotros también proponemos cosas a Europa, como reglas y formatos, para que la KLA se mantenga vigente para las audiencias”, acota el veracruzano sobre su nueva labor.

