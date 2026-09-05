Exceso de velocidad termina en aparatoso choque en El Cedazo

Un joven de 25 años protagonizó un fuerte accidente la mañana de este sábado luego de perder el control de un Nissan Versa y derribar un poste de alumbrado público sobre Avenida Aguascalientes Sur, a la altura del fraccionamiento El Cedazo.

El percance ocurrió alrededor de las 06:45 horas, en el cruce con la calle Garbanzo. Ángel conducía un Versa rojo, modelo 2026 y con placas de Aguascalientes, en dirección de sur a norte por el carril derecho.

De acuerdo con el reporte de la Policía Vial, el automovilista circulaba a exceso de velocidad y presuntamente bajo los efectos del alcohol. Al llegar a una curva continuó de frente, subió al camellón lateral y terminó por estrellar la parte frontal del automóvil contra un poste de alumbrado público.

La fuerza del impacto arrancó y derribó la estructura. Servicios de emergencia acudieron al sitio para valorar la situación, aunque no se reportaron personas lesionadas.

Los daños materiales fueron calculados en aproximadamente 400 mil pesos, además de las afectaciones ocasionadas a la infraestructura urbana.

Policías Viales realizaron las diligencias correspondientes, mientras que el Versa fue retirado con una grúa y trasladado a la pensión.