Un automovilista de 27 años terminó hospitalizado luego de perder el control de su vehículo y estrellarse contra un portón metálico cuando circulaba a exceso de velocidad por la avenida Tecnológico, a la altura del fraccionamiento Salto de Ojocaliente.

El aparatoso accidente se registró alrededor de las 02:00 horas, cuando Juan, de 27 años, conducía un automóvil Kia sedán, color negro y con placas de Aguascalientes, en dirección de norte a sur por el carril izquierdo de dicha vialidad.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor no respetó el límite de velocidad, lo que provocó que perdiera el control del volante hacia su derecha y terminara impactando de frente contra un portón metálico.

Tras el choque, paramédicos acudieron al sitio para auxiliar al automovilista, quien fue trasladado en código verde al Hospital General de Zona No. 2 del IMSS, donde recibiría una valoración médica.

Elementos de la Policía Vial de Aguascalientes tomaron conocimiento del percance y realizaron las diligencias correspondientes para documentar lo ocurrido.