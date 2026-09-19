 Exceso de velocidad acaba en salida de camino en la estatal 138

Una camioneta de transporte de personal terminó fuera de la carretera estatal 138 durante los primeros minutos de este sábado, en el municipio de San Francisco de los Romo. Pese a lo aparatoso del percance, el conductor salió ileso y únicamente se reportaron daños materiales.

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 002+900, en el entronque con la carretera estatal 32, sobre la vía que conduce a la comunidad de La Providencia.

Tras un reporte al Servicio de Emergencias 911, policías estatales de Carreteras acudieron al lugar y encontraron fuera de la cinta asfáltica una Nissan Urvan blanca, utilizada para transporte de personal y con placas del Servicio Público Federal. La unidad permanecía sobre sus neumáticos y con el frente orientado hacia el sur.

Al volante se encontraba Gustavo N, de 65 años, quien no presentó lesiones tras la salida de camino.

De acuerdo con los indicios recabados por los uniformados, la camioneta circulaba de sur a norte sobre la carretera estatal 138 y, presuntamente, lo hacía por encima de la velocidad permitida para las condiciones operacionales del tramo.

Al llegar al cruce con la estatal 32, el conductor no habría respetado el señalamiento de alto y continuó de frente hasta abandonar la carretera. El percance no dejó personas lesionadas.