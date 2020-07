El presidente estatal del PRI, Herminio Ventura Rodríguez, señaló que actualmente el Partido Revolucionario Institucional vive condiciones muy precarias con su presupuesto, ya que las prerrogativas del INE ascienden mensualmente a 900 mil pesos y de eso les retiene casi un 30% para cubrir multas generadas anteriormente.

Las retenciones de esos recursos por parte del Instituto Estatal Electoral provienen de demandas laborales por parte de ex empleados, así como de candidatos que no enteraron apropiadamente el manejo de sus recursos durante su campaña electoral pasado.

Indicó que a pesar de las condiciones económicas, la nómina asciende a más de cincuenta empleados actuales del PRI en Aguascalientes se mantendrán, no serán despedidos, aunque aclaró que habrá cambios con la llegada del nuevo comité directivo estatal.

Asimismo, señaló que desde el momento en que se hizo cargo de la dirigencia estatal en marzo pasado se dio cuenta que los comités directivos municipales no recibían ningún apoyo económico con recursos del partido, motivo por el cual procedió a hacer ajustes financieros y ya se les apoya con 5 mil pesos mensuales y puedan solventar sus gastos como rentas, secretarias, servicios públicos.

En otro orden, Herminio Ventura Rodríguez dijo que la fracción parlamentaria del PRI en el Congreso del Estado toma sus decisiones sobre quién los coordinará al interior, pero aclaró que se encuentra atento y dialoga con los legisladores priistas para que se tomen las mejores decisiones que los representen en ese Poder.

