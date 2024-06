Un excomandante de la Policía Vial de Aguascalientes murió en un trágico accidente automovilístico que se registró el sábado por la madrugada en el municipio de Rincón de Romos.

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Aguascalientes confirmó la muerte del excomandante José Luis Silva Campos, de 52 años, quien se desempeñaba en la Policía Vial y quien apenas en este año 2024 se había jubilado.

Fue aproximadamente a las 06:30 de la mañana cuando se reportó que en la carretera federal No. 45 Norte, a la altura del kilómetro 38+000, esto sobre el libramiento sur del municipio de Rincón de Romos, frente al poblado de El Salitrillo, se había registrado un accidente tipo volcadura y había personas lesionadas.

Hasta el lugar del accidente acudieron policías estatales y policías preventivos de Rincón de Romos, además de agentes de la Guardia Nacional y una ambulancia del ISSEA, cuyos paramédicos confirmaron la muerte de José Luis.

La víctima quedó tirada a varios metros de distancia de su automóvil, un Nissan Tiida, color rojo y placas de circulación AFH-626-E de Aguascalientes, el cual quedó completamente destrozado fuera de la cinta asfáltica.

Fueron unos jornaleros que al dirigirse a su lugar de trabajo y pasar por el lugar, observaron el accidente y de inmediato lo reportaron al número de emergencias 911.

Sin embargo, se presume que la volcadura se registró alrededor de las 04:00 horas del sábado, pero por la oscuridad de la zona, nadie se percató de lo ocurrido, sino hasta horas después.

El excomandante José Luis Silva Campos, quien tenía su domicilio en el poblado de El Chayote, municipio de Tepezalá, se desplazaba en su automóvil Nissan Tiida por la carretera federal No. 45 Norte en sentido de sur a norte, haciéndolo a exceso de velocidad.

Al llegar a la altura del kilómetro 38+000, perdió el control, lo que provocó que la unidad automotriz se saliera de la carretera y tras caer a un desnivel, comenzó a dar una serie de volteretas por un tramo de 50 metros aproximadamente.

Lamentablemente, en una de las volteretas el conductor salió expulsado al no llevar puesto el cinturón de seguridad y al momento de caer al suelo, fue aplastado por su mismo vehículo, falleciendo de manera instantánea.

A fin de realizar las investigaciones correspondientes, acudieron al lugar del accidente los agentes del Grupo Homicidios de la PDI, el personal de la Dirección de Investigación Pericial y el agente del Ministerio Público de Hospitales de la Fiscalía General del Estado.