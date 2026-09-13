Lorena Jiménez Agencia Reforma

GUADALAJARA, Jalisco.- La Santa Cecilia comenzó la cuenta regresiva hacia su vigésimo aniversario con el lanzamiento de Los Años, álbum de 10 canciones que refleja la evolución musical y personal de la agrupación bicultural.

Coproducido junto a Vago Galindo, el disco conserva la mezcla de bolero, cumbia y rock que ha caracterizado al grupo, pero incorpora nuevos elementos, entre ellos banda sinaloense, guitarras eléctricas y fusiones con música ranchera.

Marisol “La Marisoul” Hernández, vocalista de la agrupación, explicó que el material representa 19 años de trayectoria y marca el inicio de los festejos por las dos décadas que cumplirán en 2027. Temas como “Bésame”, “Los Años” y “Portada Rosa” recogen experiencias acumuladas durante casi 20 años de carrera y mantienen como eje el amor por la música.

El próximo año también celebrarán una década del disco Amar y Vivir, producción con la que rindieron homenaje a sus raíces y a compositores como Consuelo Velázquez y José Alfredo Jiménez.

Paralelamente, La Santa Cecilia mantiene una gira de promoción. Esta semana se presentó en el C3 Stage, donde interpretó parte de su nuevo repertorio ante sus seguidores. La banda, formada en Estados Unidos por hijos de inmigrantes mexicanos, ha construido su identidad musical entre ambas culturas.