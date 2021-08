Francisco de Anda Agencia Reforma

GUADALAJARA, Jalisco.-¿Necesita hacer algún trámite notarial? ¿Quiere aprovechar el mes del testamento (septiembre) para repartir en vida su patrimonio?

Entonces tiene que prestar atención a algunos puntos para elegir a un buen Fedatario y evitar ser víctima de algún fraude o cobro irregular.

Un punto básico tiene que ver con la presencia del Notario, pues en muchos casos suelen ser terceros los que dan fe de los actos y eso a la postre se puede convertir en un problema.

El titular de la Consejería Jurídica del Gobierno de Jalisco, José Luis Tostado Bastidas, advirtió que la ausencia física del Fedatario podría generar inseguridad jurídica, sobre todo en trámites que involucran los bienes patrimoniales de las personas.

“Aplica para todos los trámites notariales, pero hay algunos que no tienen la presencia sacramental, si me permites la expresión, del Notario”, señaló Tostado Bastidas.

“Si se va a certificar una copia, la ley no exige que en tu presencia le ponga el sello, asumimos que lo está haciendo. En el caso del testamento, la ley sí obliga a que él, en presencia, lea el testamento del ciudadano que lo está otorgando”.

Tostado Bastidas explicó que en general todos los actos notariales requieren la presencia inmediata de los Fedatarios, aunque reconoció que hay casos donde se pueden hacer excepciones.

“Un ejemplo, recabar las firmas para una escritura pública de algo. Hoy puede hacerlo conmigo comprador, mañana contigo vendedor”, abundó.

“Pero hay actos sacramentales, de cara al tema del testamento, y ese es uno de ellos”.

El funcionario estatal recordó que toda persona que acuda ante un Fedatario a realizar un trámite debe solicitar explicaciones sobre el pago de los impuestos, ya que muchas de las quejas que se presentan tienen que ver con diferencias en los montos que unos y otros dicen haber generado o recibido.

Para el presidente del Colegio de Notarios de Jalisco, Fernando Gallo Pérez, los mejores Fedatarios son los que recomiendan los propios familiares, amigos, vecinos, etcétera.

Consideró que los malos Notarios también pueden ser identificados a partir de la experiencia de otros usuarios, aunque, a su juicio, éstos son muy pocos si se toma en cuenta que Jalisco tiene un universo de más de 293.

Gallo Pérez también subrayó la importancia de pedir recibos y comprobantes de todo lo que se le paga al Notario, tanto por concepto de honorarios como de impuestos y derechos.

“Si tu das un peso, pide un recibo, eso es inevitable”, dijo.

En lo que va de la presente Administración estatal, un total de 12 Notarios han sido sancionados con castigos que van desde la amonestación hasta el retiro del FIAT que les permite desempeñar su función como Fedatarios.

¿Qué debe hacer un buen notario?

Estos son algunos puntos a considerar

-Estar presentes en los actos notariales.

-No operar fuera de su demarcación.

-Enterar el pago de impuestos a la autoridad.

-Otorgar recibo del cobro de honorarios.

-Entregar comprobantes de los impuestos y derechos.