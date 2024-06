Para evitar incendios domiciliarios ante el incremento en la demanda de energía, la Coordinación Municipal de Protección Civil recomienda a la población no sobrecargar los contactos y desconectar dispositivos que no estén en uso.

José Gabino Vázquez Vega, titular de la coordinación, instó a la ciudadanía a no sobrecargar los contactos eléctricos y a desconectar dispositivos que no estén en uso.

Indicó que algunas personas, por facilidad, recurren a métodos peligrosos como la quema de hierba en predios, lo que puede desencadenar incendios difíciles de controlar y con potencial de propagarse a viviendas o vehículos, poniendo en riesgo tanto bienes materiales como vidas humanas.

Además, el funcionario alertó sobre los riesgos adicionales que conlleva la sobredemanda de energía eléctrica durante la temporada de calor, cuando los ventiladores y otros aparatos eléctricos están en uso constante. «La afección a las interrupciones de la energía eléctrica se ha dado por la sobredemanda», explicó, enfatizando la necesidad de no saturar los contactos eléctricos en los hogares.

Vázquez Vega también subrayó que el mal estado de las instalaciones eléctricas es una de las principales causas de incendios dentro de las casas. Por ello, instó a los ciudadanos a corregir cualquier avería en el sistema eléctrico de forma inmediata y a no conectar más de dos aparatos en una sola toma eléctrica.

Recomendó también apagar y desconectar todos los aparatos eléctricos que no estén en uso para evitar un calentamiento excesivo y disminuir el riesgo de incendio.