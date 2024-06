Evitará José Eduardo errores de sus papás

Paula Ruiz Agencia Reforma

MONTERREY, NL. -A un mes de debutar como papá, José Eduardo Derbez se prepara para recibir a su hija Tessa, junto a su novia Paola Dalay.

El actor, que espera la llegada de su retoño para finales de junio, se tomará unos meses de descanso para estar de tiempo completo junto a su mujer y su bebé, ya que tiene muy claro que no quiere repetir los mismos errores que sus padres, Eugenio Derbez y Victoria Ruffo: tiempo con ellos.

«Yo creo que intentas no cometer los mismos errores que tus papás cometieron contigo, y agarras las cosas buenas y las cosas malas las quitas para no volver a repetir ese patrón. Yo creo que sí me faltó tiempo con mis papás, espero poder dárselo a mi hija», expresó José Eduardo en entrevista.

El también conductor de Miembros al Aire decidió tomarse un descanso de su carrera actoral porque no quiere perderse nada del nacimiento ni los primeros meses de su pequeña.

«Voy a intentar buscar un poquito más esos espacios para estar en familia y no tan pegado al trabajo, que sé es difícil».