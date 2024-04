Josafat Martínez de Luna, alcalde de la Bicicleta para Aguascalientes, hizo un llamado a las autoridades para que no descuiden la vigilancia vial en el resto de la ciudad durante la Feria Nacional de San Marcos, con el objetivo de prevenir muertes y accidentes por mala conducción.

Martínez de Luna, en su calidad de representante de los colectivos ciclistas, expuso la amenaza que supone el descuido de la vigilancia vial durante la Feria de San Marcos, ante el incremento del consumo de alcohol, combinado con una infraestructura vial que favorece la velocidad y plantea un escenario propenso a accidentes y pérdidas humanas. «Es lamentable, pero debemos ser conscientes de los riesgos que enfrentamos. La Feria de San Marcos no puede ser una excusa para descuidar la seguridad vial en el resto de la ciudad».

Enfatizó la importancia de acciones preventivas que vayan más allá de los operativos de alcoholímetro y radar de velocidad. «No basta con actuar una vez que se ha cometido la falta. Debemos implementar medidas que prevengan accidentes desde antes».

Entre las solicitudes planteadas por los colectivos ciclistas y respaldadas por Martínez de Luna se encuentran la rigurosidad en los exámenes para la obtención de licencias de manejo, así como una mayor presencia policial en las calles, con énfasis en la prevención de conductas peligrosas como la conducción bajo los efectos del alcohol y el exceso de velocidad.

Subrayó la necesidad de que las autoridades no concentren sus esfuerzos únicamente en la zona ferial, dejando desprotegidas otras áreas de la ciudad.

Además, Martínez de Luna hizo hincapié en la importancia de campañas de sensibilización y estrategias que incentiven el uso del transporte público y servicios de taxi o Uber, especialmente durante eventos como la Feria de San Marcos.