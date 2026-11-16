Roberto Jiménez Agencia Reforma

GUADALAJARA, Jalisco: ¿Sabías que tus 100 mil pesos podrían valer poco más de 73 mil en 2026 si los guardaste desde 2020?

¿Sabías que tus 100 mil pesos podrían valer poco más de 73 mil en 2026 si los guardaste desde 2020? Aunque conserves la misma cantidad de billetes, la inflación reduce lo que puedes comprar con ellos.

Por eso, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) recomienda buscar alternativas para que tus ahorros generen rendimientos.

Un ejercicio realizado con la calculadora de inflación de Finamate muestra cuánto puede perder el dinero cuando permanece guardado sin generar ganancias. Si en 2020 comenzaste a ahorrar 100 mil pesos y los mantuviste debajo del colchón, en una alcancía o sin rendimientos hasta 2026, habrías perdido 26 mil 22.19 pesos de poder adquisitivo.

Esto significa que tus 100 mil pesos tendrían actualmente un valor real equivalente a 73 mil 977.81 pesos, debido a una inflación acumulada de 35.18 por ciento durante el periodo calculado.

Para evitar que esto ocurra, la Condusef recomienda comparar las opciones de ahorro e inversión disponibles y revisar que los rendimientos no sean inferiores a la inflación.

En su comparativo actualizado al 2 de octubre de 2026, el organismo presenta algunas alternativas de instituciones financieras para quienes buscan obtener ganancias por sus ahorros.

Entre las opciones bancarias, Banco Plata, Revolut y Ualá reportan tasas anuales de 15 por ciento para los primeros 25 mil pesos en los productos comparados; mientras que Nu y Openbank ofrecen 13 por ciento.

En el caso de las Sociedades Financieras Populares (SOFIPOS), Klar, Stori y SofiExpress aparecen con tasas de 15 por ciento; Kubofinanciero, con 13 por ciento, y Finsus, con 7.01 por ciento.

¿Qué debes revisar antes de ahorrar?

La Condusef recomienda poner atención en las condiciones de cada producto financiero antes de contratarlo. Entre los aspectos que debes revisar están:

La tasa de rendimiento: compara cuánto te ofrece cada institución y considera que los rendimientos publicados son antes de impuestos.

Las condiciones: revisa los requisitos, saldos mínimos y montos máximos para obtener la tasa anunciada.

La vigencia: verifica cuánto dura la promoción y si necesitas una membresía.

La protección de tu dinero: identifica qué respaldo tiene la institución y cuáles son los límites de cobertura aplicables.

También puedes considerar instrumentos como los Certificados de la Tesorería de la Federación (CETES) y las aportaciones voluntarias a tu Afore, alternativas que la Condusef menciona para fortalecer el ahorro.

Recuerda: no basta con guardar dinero, también es importante procurar que conserve su poder adquisitivo. Antes de elegir dónde colocarlo, compara las opciones y evalúa sus condiciones y riesgos.