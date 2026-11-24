CDMX.- La conductora de televisión Inés Gómez Mont abandonó voluntariamente Estados Unidos el pasado lunes, tras ser liberada de un centro de detención migratoria en Florida, donde permanecía bajo custodia desde el 30 de octubre.

Fuentes cercanas a su defensa confirmaron su salida del país, aunque declinaron revelar su destino. Entre las posibilidades figura España, nación cuya nacionalidad posee.

Según los informantes, Gómez Mont decidió no continuar enfrentando el procedimiento de deportación luego de que su solicitud de asilo no prosperara, además de enfrentar problemas de salud propios y de su hija.

Desde 2021, la conductora y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, enfrentan órdenes de aprehensión en México por delincuencia organizada, lavado de dinero y fraude fiscal.

Aunque el Gobierno mexicano solicitó su extradición hace más de un año, Estados Unidos todavía no ha iniciado el procedimiento correspondiente.

Fuentes cercanas a la defensa también señalaron presuntos errores aritméticos en la orden de aprehensión contra Gómez Mont, al atribuirle beneficios por 178 millones de pesos, cuando los registros bancarios consignarían alrededor de 14.8 millones.

Los recursos presuntamente fueron desviados en 2016 del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social mediante contratos y operaciones con empresas fantasma vinculadas con Álvarez Puga.