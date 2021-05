Jesús Guerrero Agencia Reforma

APANGO, Guerrero.-Evelyn Salgado, candidata de Morena a la gubernatura de Guerrero, adelantó que no va asistir al debate entre aspirantes del 19 de mayo, al que convoca el Instituto Electoral de Participación Ciudadana.

Según dijo después de encabezar un mitin en este municipio, su ausencia no será “por falta de capacidad”, sino que su debate es con “el pueblo”.

“Yo no rehúyo, yo me siento muy preparada, pero simplemente el debate será con el pueblo, sigo trabajando, fueron muy pocos días de campaña los que tenemos”, justificó.

El día del debate, agregó, ella andará en campaña.

“Para todos los que van asistir al debate, mi respeto, pero no es por falta de ningún tipo de capacidad y de experiencia, y más bien es porque vamos a estar trabajando”, señaló.

El IEPC dio a conocer el lunes el documento donde la candidata morenista les comunica que no va asistir al segundo encuentro.

Considera que “el debate de ideas y propuestas es entre la población y los aspirantes”.

El pasado 5 de abril se realizó el primer debate, al que asistieron tres candidatas y cuatro candidatos a la gubernatura. El espacio de Morena quedó vacío, debido a que aún no tenía abanderado.

Ni dedazo ni títere

Durante el mitin, en respuesta a quienes sospechan que en caso de llegar a la gubernatura de Guerrero va a renunciar para dejar el cargo a su padre, Félix Salgado Macedonio, Evelyn Salgado aseguró que ella no es una “Juanita” ni títere del senador con licencia.

Reiteró que no fue producto de un “dedazo” y que su candidatura derivó de tres encuestas que encargó Morena y que en todas ganó.

“Mucho han dicho de mí, yo no soy ninguna Juanita. Tampoco soy una chamaquita y una inexperta… bueno, sí estoy chiquita, pero de estatura”, señaló.

Señaló que pese a que mucha gente le pide que se deslinde de su padre ella no lo hará porque, dijo, está orgullosa de él y es un ejemplo de lucha.

“Los opositores son quienes deben deslindarse de la corrupción, de sus malas prácticas y de todo el daño que le han hecho a Guerrero”, añadió.

En Apango, la morenista empezó su acto de campaña sin el acompañamiento de su padre.

Sin embargo, cuando estaba a punto de terminar su intervención –apoyada en unas hojas que no soltó– alguien en el templete le dijo al oído que Salgado Macedonio estaba por llegar, por lo que se detuvo y les dijo a los asistentes: “Les tengo una buena sorpresa, porque llega alguien que ustedes conocen, es nuestro toro sin cerca”.

Salgado Macedonio entró a la cancha deportiva donde se realizaba el mitin, subió al templete e informó que venía de Tierra Caliente.

En su intervención arremetió contra el candidato de la coalición PRI-PRD, Mario Moreno Arcos, de quien dijo “es un corrupto, porque tiene una cola muy grande”.