José Díaz Briseño Agencia Reforma

WASHINGTON, EU.- El Buró Federal de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos confirmó que, por el momento, no tiene bajo su custodia a Edgar Valdez «La Barbie», pero optó por guardar sigilo sobre la situación jurídica de narcotraficante que oficialmente enfrenta una sentencia de cárcel hasta 2056.

Sin confirmar ni negar que el operador de los Beltrán Leyva hubiera sido liberado de manera anticipada, aseguró que existen diversas situaciones por las que un prisionero pudiera no estar bajo su custodia.

«Édgar Valdez Villarreal no está actualmente bajo la custodia del BOP. Existen varias razones por las que se puede hacer referencia a un recluso como ‘no bajo la custodia de BOP’ al buscarlo en nuestro sitio web», dijo Emery Nelson, vocera de la dependencia, a Grupo REFORMA.

«Los reclusos que anteriormente estuvieron bajo la custodia del BOP y que no han completado su sentencia puede que estén fuera de la custodia de BOP por un periodo de tiempo para audiencias en las Cortes, tratamiento médico o por otras razones».

La vocera evitó confirmar o negar que Valdez pudiera estar bajo custodia o supervisión de alguna otra agencia de la Ley estadounidense.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló ayer que su Gobierno pedirá información a EU sobre la supuesta liberación de «La Barbie».

«No se conoce todavía con precisión si sigue detenido o no. Se está pidiendo información, ya lo está haciendo Relaciones Exteriores y lo está haciendo la Secretaría de Seguridad Pública», aseveró en su mañanera.

«Hoy (ayer) se va a saber. Si no está preso, hay que ver cuál fue el arreglo, porque su sentencia era por varios años».

Tras siete años de haber sido extraditado y seis de lograr un acuerdo para convertirse en testigo colaborador, «La Barbie» salió de la Penitenciaría Federal de Coleman II, en Florida.

CON INFORMACIÓN DE CLAUDIA GUERRERO Y NATALIA VITELA