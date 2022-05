MONTERREY, N.L.- De la polémica que enfrenta su familia por la serie no autorizada de su tata, como se refiere de cariño a su abuelo, el fallecido Vicente Fernández, «El Heredero» Alex Fernández calla, no así de la felicidad que le da haber debutado como papá recientemente.

El hijo de El Potrillo visitó Monterrey, y al ser cuestionado por la segunda temporada de El Último Rey: El Hijo del Pueblo, la producción de Juan Osorio que inicia transmisiones el próximo lunes por las Estrellas a las 21:30 horas, prefirió no hacer declaraciones y evadió a la prensa que lo abordó antes y después de su actuación.

«Todo bien», dijo al escuchar los cuestionamientos. (Lorena Corpus/Agencia Reforma)

