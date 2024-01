Yunuen Mora Agencia Reforma

GUADALAJARA, Jalisco.- Ni los más educados o con puestos altos se salvan de los fraudes que se han dado como consecuencia de la pobre cultura financiera que hay en el País, lamentó Israel Macías López, profesor investigador de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Panamericana (UP) Campus Guadalajara.

Consultado sobre el tema, Macías López expresó su asombro por que el presunto fraude de Yox Holding involucre incluso al Coordinador de Seguridad Pública del Gobierno de Jalisco, Ricardo Sánchez Beruben.

«La conclusión es que pone en evidencia la pobre cultura financiera que hay en el País. No tiene nada que ver con nivel de educación, ni con nivel socioeconómico, porque estamos viendo gente que tenía muchos recursos y que los terminó metiendo en ese esquema fraudulento», comentó el académico.

En ese sentido, subrayó la importancia de investigar cuidadosamente en dónde se invertirá.

El 6 de enero se presentaron las primeras denuncias ante Fiscalía de Jalisco por parte de inversionistas de la empresa de apuestas deportivas Yox Holding que no han visto el pago de sus rendimientos ni la devolución de su capital. Hasta ayer en Jalisco había 401 carpetas de investigación con 473 ofendidos que reclaman 285 millones 251 mil 640 pesos.

Y caso de Yox Holding es sólo uno de varios fraudes de pseudo financieras destapados en Jalisco en los últimos tres años. Otros son AJP, con al menos mil 268 víctimas que reclaman mil 666 millones de pesos; Green Oceans, Ayfix, Novus, entre otras.

«Demuestra que hacen falta perfiles de fiscales, de investigadores, de gente capacitada y entrenada en este tipo de delitos financieros, que existen y son complejos porque involucran dinero, transacciones electrónicas, instituciones, contratos», concluyó Macías López.