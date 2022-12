Nallely Hernández Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-La disputa entre México y Estados Unidos por la importación de maíz transgénico muestra que el País no tiene coordinación entre sus diferentes secretarías.

Incluso le falta preparación para enfrentar diferentes controversias comerciales al mismo tiempo, expresó Mario Jorge Yáñez, socio de la práctica de comercio exterior en Hogan Lovells.

Recordó que el decreto original para prohibir la importación de maíz genéticamente modificado fue publicado por la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), sin embargo, es la Secretaria de Economía (SE) la que tendrá que resolver el impacto a los pactos comerciales.

«Nos demuestra que hay un poco de desorden en la casa, que no hay una consistencia entre lo que está pasando en la Secretaría de Agricultura y la de Economía.

«Denota inconsistencia, no nos deja bien parados y la Representante Comercial (Katherine) Tai ha sido dura con México en varias revisiones, recordemos el tema laboral, donde hubo fuertes declaraciones, y ahora nos están siguiendo con lupa», consideró.

Además, ante los rumores de que Estados Unidos iniciaría una controversia oficial por la prohibición mexicana, bajo el argumento de ir contra los principios del T-MEC, las autoridades nacionales quieren recorrer esta discusión para enfocarse en los paneles de reglas de origen automotriz y de energía.

«Para México, el maíz es uno de los productos principales del agro y el tema de la energía eléctrica es estratégico, entonces estamos hablando de dos temas estratégicos, que la verdad no creo que tengamos la capacidad de poder enfrentar de manera simultánea», consideró Yáñez.

Pese a que la semana pasada, Raquel Buenrostro, Secretaria de Economía, adelantó que México aplazaría a 2025 la vigencia del decreto publicado en 2020, actualmente sigue vigente, pues de manera oficial no se ha modificado nada.

Para el especialista, Estados Unidos no solo busca un aplazamiento, sino que el decreto se deseche.

Más allá del tema legal al amparo de los tratados comerciales, Yáñez consideró que no hay manera de que hacia 2025 México logre la autosuficiencia en la producción de maíz para dejar de hacer las importaciones desde Estados Unidos.

Además, ante la incertidumbre del alcance de la prohibición y la falta de certeza sobre el fin que busca el Gobierno con el freno a las importaciones, otra industria, la del jarabe de fructuosa, que se hace de maíz transgénico y atiende principalmente a la industria refresquera nacional, queda en vilo.