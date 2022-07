Perla Martínez Agencia Reforma

MONTERREY, NL.-Fotos satelitales difundidas por la NASA evidencian cómo la sequía ha afectado el llenado de la Presa Cerro Prieto.

La agencia estadounidense mostró dos imágenes tomadas por el satélite Landsat 8, una del 20 de julio de 2015 y la más reciente, tomada el 7 de julio de este año.

«Los niveles de agua en el embalse de Cerro Prieto, cerca de Guadalupe, en el norteño estado mexicano de Nuevo León, han estado disminuyendo durante años», señaló.

Aunque se menciona Guadalupe, no debe relacionarse con el Municipio, sino con la Ex Hacienda Guadalupe, en Linares, donde se ubica la presa.

«Una sequía persistente y cada vez más profunda en los últimos dos años ha llevado el embalse, construido en la década de 1980, a su punto más bajo hasta la fecha».

En la publicación señala que este mes la capacidad de la presa cayó al 0.5 por ciento de su capacidad, que es de 393 millones de metros cúbicos, y que cuando se dejó de extraer agua de la presa fue cuando la zona metropolitana registraba temperaturas de 40 grados.

En la publicación hace referencia no sólo a la sequía que enfrenta la entidad, sino en la que se encuentran dos tercios del País, cerca de 21 millones de personas, principalmente en los estados del norte.