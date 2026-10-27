El secretario de Seguridad Pública del Estado, Antonio Martínez Romo, participó en una reunión de trabajo en Winston-Salem, Carolina del Norte, Estados Unidos, con el objetivo de identificar nuevas alternativas para fortalecer la infraestructura tecnológica del Centro de Comando, Control, Comunicación, Cómputo e Inteligencia (C5i).

En el Departamento de Policía de Winston-Salem, conoció las herramientas tecnológicas que utiliza esta corporación para fortalecer las labores de vigilancia, prevención e investigación de delitos, como los sistemas de monitoreo en tiempo real y de reconocimiento de matrículas vehiculares (LPR), integrados en su Centro de Crimen en Tiempo Real (RTCC).

Las soluciones tecnológicas ofrecidas por la empresa Verkada incluyen cámaras multisensor instaladas en intersecciones y semáforos, capaces de facilitar la identificación de vehículos relacionados con hechos delictivos o que cuentan con reporte de robo.

Asimismo, se presentaron herramientas que permiten observar incidentes conforme ocurren, analizar información mediante inteligencia artificial y agilizar la localización de vehículos o personas sospechosas.

En el encuentro participaron más de 20 delegados internacionales de México, Colombia y Panamá, quienes conocieron las capacidades operativas del Centro de Crimen en Tiempo Real (RTCC) y de la Unidad de Apoyo Aéreo (ASU) del Departamento de Policía de Winston-Salem.

A partir de esta experiencia, se evaluarán alternativas que contribuyan a modernizar y fortalecer las capacidades tecnológicas del C5i de Aguascalientes, así como a mejorar las herramientas de apoyo para las corporaciones de seguridad y las investigaciones de la Fiscalía General del Estado.

La SSPE continuará identificando soluciones tecnológicas que respondan a las necesidades de la entidad.