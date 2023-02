Martha Martínez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Politólogos, abogados, sociólogos, articulistas y hasta una ex funcionaria de la Guardia Nacional son los personajes que elaborarán las propuestas para renovar a cuatro consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE).

El jueves pasado quedó instalado en la Cámara de Diputados el Comité Técnico de Evaluación, que estará encargado de evaluar a los aspirantes a ocupar uno de los cuatro espacios que quedarán vacantes en el Consejo General del Instituto.

Con ese Comité arrancó formalmente el proceso para la inscripción de aspirantes a las cuatro vacantes de consejeros en el INE, incluida la posición de presidente o presidenta del organismo.

Por la CNDH fue designado Ernesto Isunza Vera, sociólogo por la Universidad Veracruzana y Doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, España.

Actualmente se desempeña como Profesor investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), Unidad Golfo y es Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (Conacyt), Nivel 3.

La vicecoordinadora del PAN en el Senado, Kenia López, denunció que el académico tiene una agenda pro Morena y en contra de los partidos de Oposición, como se desprende de sus publicaciones en redes sociales. Además, agregó, ha sido un crítico de la marcha en defensa del INE.

La segunda propuesta de la CNDH es Araceli Mondragón González, docente de tiempo completo en la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma Metropolitana (UAM) y becaria del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

Mondragón González es licenciada en Ciencia Política y Administración Pública por la UNAM, cuenta con una maestría por la misma casa de estudios en Ciencia Política y su principal línea de investigación es sociología política de las transformaciones estatales contemporáneas.

La académica sustituyó a María del Socorro Puga Luévano, cuya designación no puso sostener la CNDH, por tratarse de una especialista en yoga de la risa y sin experiencia en temas electorales.

El INAI, por su parte, designó a María Esther Azuela, politóloga, articulista y Maestra en Políticas y Administración Pública.

Azuela fue directora general de Comunicación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, dirigió durante ocho años la asociación civil Dejemos de Hacernos Pendejos, es cofundadora de movimientos civiles como Fiscalía que sirva y Seguridad sin Guerra, además de que durante el sexenio pasado impulsó, junto con otros activistas, la reforma política y las candidaturas independientes.

El Instituto designó también a Sergio López Ayllón, doctor en Derecho por la UNAM y quien fuera investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, coordinador general de Proyectos Especiales de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria.

Promotor de la transparencia y de la profesionalización del servicio público, López Ayllón es profesor e investigador del CIDE desde 2004, en donde fue director general, cargo al que renunció 2021, por diferencias con la nueva directora del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla.

El jueves pasado, Morena impuso las tres posiciones que le correspondía designar a la Jucopo. Se trata de Enrique Galván Ochoa, Evangelina Hernández Duarte y Andrés Norberto García Repper.

Galván Ochoa es un economista y articulista cercano a la llamada Cuarta Transformación. El coordinador de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez subrayó su inexperiencia en temas electorales, incluso durante su toma de protesta el economista bromeó con que era la primera vez que acudía a un evento sin tomar nota como periodista.

Otra designación fue la de Evangelina Hernández Duarte, ex secretaria general del Consejo de Carrera de la Guardia Nacional, en donde también ocupó el cargo de coordinadora de Administración y Finanzas de la Guardia Nacional.

Andrés Norberto Garçía Repper también formará parte del Comité. García Repper es abogado de profesión y es subdirector del entonces Instituto Electoral del Distrito Federal. Ha sido señalado como cercano a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, es crítico de los actuales consejeros electorales y del INE y promotor de la frase acuñada por Morena y por el Gobierno federal «El INE sí se toca».