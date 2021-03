Selene Velasco Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-A 366 días del confinamiento por la pandemia de Covid-19, especialistas de la Universidad La Salle evaluaron cómo se encuentra la sociedad y su nueva realidad en educación, economía, salud, consumo, seguridad y derechos.

Coincidieron en que la educación deberá repensarse, desde sus programas hasta las modalidades, que el comercio y ámbito laboral podrían ver a las nuevas tecnologías y la distancia como parte esencial, que se debe priorizar el acceso a la salud y que la vida no volverá a ser como antes de la pandemia, lo que debería ser aprovechado para mejorar.

Felipe Gaytán, experto en ciencias sociales, consideró que los cambios irán desde los proyectos inmobiliarios para albergar a las familias, los espacios públicos, un relevo generacional y trabajo en casa común.

Enfatizó también en que se debe atender como prioridad el aumento de violencia en el hogar, la demanda de derechos de las mujeres, miedos de la población y sus nuevos rituales como los duelos o las celebraciones.

“Es posible una reinvención y no regresaremos a lo que fue, no estaremos en posibilidad de retornar, eso sería una ilusión por simular que regresamos a algo que ya se fue y que no volverá”, aseveró.

Otro de los aspectos fundamentales para atender con prontitud corresponde a las finanzas y las acciones que en verdad logren levantar a economías frágiles, señaló Artemisa Montes-Sylvan, experta en economía política.

“Se piensa que una vez que las personas estén vacunadas todo va a volver a esta normalidad, eso es uno de los principales problemas. Tuvimos meses para prepararnos ante la pandemia y no se tomaron las medidas adecuadas y han pasado 366 días y seguimos sin un plan real”, destacó.

La experta incluso plantea necesario definir planes alternativos en caso de que las medidas actuales para salir de la crisis, a nivel social, financiero, educativo y de salud, no sean suficientes.

Bruno Hernández, experto en educación; Markel Leman, experto en negocios y economía, al igual que Bernardino Esparza, especialista en ciencias penales y derechos humanos, coinciden en que no será la última crisis, por lo que deben asentarse bases de salud, educación y condiciones de vida a futuro.

En uno de los temas que ha cobrado fuerza, el regreso a clases, los expertos urgen a las autoridades garantizar condiciones adecuadas en las escuelas, así como evitar hacinamientos tradicionales.

Markel Leman enfatizó que tanto en el ámbito económico como en el social y familiar, las personas deberán utilizar herramientas digitales y no resistirse al cambio, lo que hará menos complicado readaptarse a una realidad diferente.