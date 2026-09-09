Cesar Esteban Flores Rodríguez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: Mientras resultados de prueba PISA arrojan retroceso, SEP ha optado por modelo de evaluación basado en la supervisión de los maestros.

Desde 2024, y bajo los lineamientos de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), la SEP aplica los Ejercicios Integradores del Aprendizaje (EIA), que son pruebas diagnósticas con tareas o preguntas abiertas donde los mismos maestros evalúan a sus alumnos e ingresan resultados a un sistema central.

«El punto cuestionable de los EIA es que la SEP trata de estandarizar tanto su diseño como su integración. Sus formatos son muy detallados y, a veces, complicados para los maestros, en un ejercicio que corresponde a la escuela. La SEP trata de convertir los EIA en indicadores de evaluación diagnóstica pero eso no es posible», consideró el experto educativo Eduardo Andere.

«PISA es totalmente diferente, es una evaluación criterial (lo que deben saber los estudiantes al término de un grado escolar, o al cumplir cierta edad) y normativa, porque permite comparar los resultados de unos alumnos con otros, unas escuelas con otras, unos países con otros», añadió.

Los resultados de PISA, dijo, pueden ayudar a las autoridades educativas y escolares a mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje.

«El riesgo de los EIA al ser ordenados desde el centro del poder de decisión, es que los reactivos pueden ser diseñados con un propósito ideológico en lugar de científico», alertó Andere.

Marco Fernández, investigador de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey y de México Evalúa consideró que los EIA «no generan información sistematizada o comparable para brindarle a la autoridad insumos que le sirvan para establecer políticas diferenciadas de acuerdo al tipo de escuela o al tipo de condición sociodemográfica. Eso me parece lamentable».

Explicó que al tratarse de pruebas con respuestas abiertas y criterios de evaluación dispersos entre planteles, resulta complicado rastrear si las deficiencias obedecen a fallas pedagógicas en el aula o a brechas estructurales del entorno, lo que deja a las autoridades a ciegas para implementar planes de recuperación de aprendizajes.

María Teresa Gutiérrez, directora de Monitoreo de Indicadores Educativos en Mexicanos Primero, detalló que de las 32 entidades participantes en el ciclo escolar anterior, únicamente Campeche hizo públicos los resultados de sus evaluaciones.