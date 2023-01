Antonio Baranda y Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Los diferendos sobre la política energética del gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador no fueron abordados en la Cumbre de Líderes de América del Norte, realizada ayer en la Ciudad de México.

Fue un encuentro donde se privilegiaron las fotografías así como los mensajes públicos de buena vecindad del anfitrión el Presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, el estadounidense Joe Biden y el premier canadiense Justin Trudeau.

Durante el mensaje conjunto al término de la Cumbre de Líderes norteamericanos, que se desarrolló en Palacio Nacional, se abordaron con más amplitud los temas de interés de la agenda interna de Estados Unidos como son la contención de la migración, la necesidad de una integración económica regional y los esfuerzos para combatir el tráfico de fentanilo.

El Presidente Biden y de manera enfática el premier canadiense Justin Trudeau abogaron por el desarrollo de las energías limpias. Sin embargo, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador no mencionó nada al respecto.

Y al ser cuestionados por la prensa mexicana sobre el tema en el cierre del encuentro trilateral, AMLO habló durante 28 minutos sin aludir a la política energética y evitó, al extenderse en el uso de la palabra, que los mandatarios invitados respondieran sobre el tema.

Biden y Trudeau comentaron en su mensaje inicial la necesidad de impulsar la transición hacia vehículos eléctricos, disminuir las emisiones y cumplir con los acuerdos de Paris, para hacer frente al cambio climático.

Trudeau fue el más insistente en la urgencia de conseguir una economía fuerte, pero limpia.

«Podemos impulsar nuestra resiliencia económica aún más mediante nuestro trabajo para crear una economía limpia, cosas como la energía limpia, incluido el hidrógeno, la fabricación de vehículos de emisión cero y alentar a más personas a que los adopten», dijo.

Por su parte, Biden exhortó a los mandatarios a convertirse en líderes globales en materia de energías limpias y avanzar en la transición tecnológica.

La única mención de López Obrador relacionada con el tema, fue la referencia al Programa Sembrando Vida, enfocado a la siembra de árboles.

Entre los acuerdos firmados por los Gobiernos de México, EU y Canadá destacan la creación de un comité conjunto en la que participarán el Canciller Marcelo Ebrard y el empresario Alfonso Romo, así como los titulares de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, y Economía, Raquel Buenrostro. El comité analizará temas comerciales y opciones de sustitución de importaciones.

La cumbre culminó con una larga conferencia de prensa que fue dominada por AMLO quien utilizó 13 minutos para dar un mensaje de bienvenida y otros 28 minutos para responder una pregunta. Biden y Trudeau hablaron cada quien solo 14 minutos

«Que quede registro. No se cuáles preguntas contesté. Estoy preparado para hacerlo después», dijo Biden luego de que AMLO dio por concluida la conferencia de prensa.