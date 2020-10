Víctor Fuentes Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Los medicamentos oncológicos robados en un almacén privado fueron adquiridos por el Gobierno federal como parte de una compra impugnada.

La empresa argentina Laboratorios Kemex obtuvo en marzo y abril por “adjudicación directa” un contrato por más de 100 millones de pesos para surtir al Gobierno medicamentos oncológicos, entre ellas las 37 mil 697 unidades que eran almacenados por la firma mexicana Novag Infancia.

La adjudicación para la mayor compra, fechada el 18 de marzo, fue denunciada entonces ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) por el testigo social designado por la Secretaría de Hacienda.

Javier Serrano Delgado, el testigo social de una compra de oncológicos que implicó contratos hasta por 417 millones de pesos, advirtió que en 22 de las 28 partidas no se debían adjudicar directamente con el argumento de que solo había un proveedor.

La SHCP no dio a Serrano acceso a las ofertas de los proveedores, por lo que no supo cómo fueron evaluadas.

Este fin de semana se informó del robo de 37 mil 697 unidades de once medicamentos de Kemex; la Cofepris mencionó que estos son “distribuidos” por Novag Infancia, que no es parte de las empresas contratadas por la SHCP para distribuir medicamentos en todo el País.