Tres estudiantes de 15 años resultaron con quemaduras luego de que una estufa explotó dentro de un plantel educativo ubicado en el fraccionamiento Lomas del Mirador, lo que provocó la movilización de cuerpos de emergencia.

El incidente ocurrió en una escuela localizada sobre la calle Loma Huasteca, donde se reportó que tres adolescentes requerían atención médica tras resultar lesionadas por la explosión.

Al recibir el aviso por frecuencia de radio, elementos del Grupo de Operaciones Aéreas de la Policía Municipal se trasladaron al establecimiento para apoyar en las labores de atención prehospitalaria.

Cuando llegaron, paramédicos del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes (ISSEA) ya se encontraban valorando a las estudiantes, identificadas como Thaily, Paola y Sahara, las tres de 15 años.

Tras revisar las quemaduras que presentaban, los socorristas determinaron que ninguna requería traslado a un hospital, por lo que únicamente les proporcionaron las recomendaciones e indicaciones médicas correspondientes.