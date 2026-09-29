Estudiantes de la Secundaria General No. 21 “Adolfo López Mateos”, de Rincón de Romos, obtuvieron el primer lugar nacional del concurso Somos el Cambio 2026 con el proyecto “Siéntate a mi lado”, mediante el cual construyeron y entregaron 320 bancos de madera a comerciantes y trabajadores que pasan largas jornadas en las calles sin contar con un espacio para sentarse y descansar.

El reconocimiento fue entregado el pasado fin de semana en Nuevo Vallarta, Nayarit, donde el proyecto también recibió una distinción especial por su impacto en redes sociales. César Hilario Mejía Reyna, enlace de Somos el Cambio en Aguascalientes, explicó que el concurso convoca a estudiantes y maestros. Detalló que en esta edición se registraron más de mil proyectos y fueron seleccionados 20 ganadores. “Siéntate a mi lado” fue reconocido por plantear una solución a una necesidad detectada entre personas dedicadas al comercio y otras actividades en la vía pública.

El proyecto surgió a partir de una pregunta de los estudiantes sobre cómo podían ayudar a quienes trabajan diariamente en su comunidad. En su elaboración participaron dos docentes, uno de carpintería y otro de matemáticas con conocimientos de herrería, quienes apoyaron a los más de 200 alumnos y padres de familia que colaboraron en la fabricación de bancos con estructura metálica y asiento de madera. Además del primer lugar nacional, el proyecto “Siéntate a mi lado” recibió un reconocimiento especial como el mejor proyecto de alto impacto nacional en redes sociales, debido a la difusión que alcanzó durante el concurso.

La Secundaria General No. 21 tiene una década de participación en Somos el Cambio y los proyectos en los que ha intervenido han obtenido en ocho ocasiones el primer lugar nacional. Las escuelas de Aguascalientes pueden participar en próximas ediciones y presentar proyectos que atiendan necesidades de sus comunidades.