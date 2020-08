Natalia Vitela Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Estudios en México realizados para probar la efectividad contra Covid-19 de distintos fármacos, demostró que algunos no son efectivos e incluso pueden ser peligrosos, mientras que otros tienen baja efectividad.

Simón Kawa Karasik, director general de Coordinación de los Institutos Nacionales de Salud, detalló que los ensayos realizados con Tocilizumab mostraron que no sirve para tratar Covid-19 y se trata de un fármaco de riesgo porque causa inmunosupresión; puede reactivar infecciones como tuberculosis, así como empeorar el estado de pacientes con infecciones bacteriales activas.

Sobre la hidroxicloroquina, dijo, no hay evidencia de sus beneficios clínicos que justifiquen su uso.

El experto indicó que actualmente se realizan estudios con plasma convaleciente, así como otros fármacos y combinaciones de éstos, como remdesivir y baricitinib.

