La formación siempre ha tenido una gran importancia para los mexicanos, pero hoy en día más si cabe. Y es que es decisiva sobre todo a la hora de optar por un puesto laboral que realmente merezca la pena. Es decir, aquel que da al nuevo empleado una serie de responsabilidades, las cuales van asociadas a la obtención de un buen sueldo.

Son muchos los mexicanos de mínimo quince años que se preguntan cuál es la mejor alternativa para formarse. En pleno 2022 el número de alternativas es elevadísimo, aunque hoy hablaremos de una en concreto que siempre ha contado con mucha popularidad. Nos referimos a la secundaria abierta SEP.

Precisamente cada vez son más numerosos los ciudadanos de México que deciden informarse sobre esta formación. En concreto, el auge empezó a ser experimentado a raíz de llegar la evolución tecnológica al sector formativo. Y es que antes sí o sí había que realizar una enorme cantidad de desplazamientos para estudiar la secundaria abierta SEP. Todo lo contrario sucede a día de hoy.

En la actualidad, tal como veremos a continuación, existe la posibilidad de iniciar dichos estudios y terminarlos sin tener que moverse de casa, puesto que absolutamente todo tiene lugar a través de Internet.

Requisitos y aspectos a tener en cuenta al estudiar la secundaria abierta SEP online

Lo primero que has de valorar es que si tienes menos de quince años no podrás estudiar la secundaria abierta SEP por Internet. Aunque no hay muchos requisitos, este es uno de los que sí o sí se aplican en todos los casos. A la lista se debe sumar otro que también hace referencia al tiempo. Nos referimos al límite establecido para terminar dicha formación.

En este sentido el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos es bastante generoso. En concreto permite ir estudiando la secundaria abierta SEP a lo largo de un total de 30 meses. Es decir, dos años y medio.

No es complicado lograr buenos resultados a lo largo de este tiempo. Eso sí, es imprescindible que cada estudiante de México establezca sus propios objetivos y se asegure de irlos cumpliendo de manera paulatina.

A su vez, no puede pasarse por alto el hecho de que esta formación es cien por cien gratuita. Ello es de agradecer sobre todo por parte de esos estudiantes que, por unos u otros motivos, en su momento no pudieron dar comienzo a la secundaria o no tuvieron la capacidad de terminarla.

Qué hay que hacer para cursar la secundaria abierta SEP en línea

Si cumples los requisitos anteriormente sacados a colación tendrás la posibilidad de cursar la secundaria abierta SEP en línea sin que ello te exija abonar ni un solo peso mexicano. Pero, ¿cómo hacerlo?

Has de saber que hay dos vías por las que puedes optar. La primera de ellas se resume en ocupar alguna de las plazas de tipo comunitario. Sin embargo, el sistema más habitualmente utilizado por los mexicanos es el de la página web oficial del Modelo Educación para la Vida y el Trabajo. Esta entidad acostumbra a ser conocida bajo su acrónimo: MEVyT.

Lo primero que destaca de este portal online es su intuitividad. El objetivo por parte del INEA es claro: permitir a cualquier tipo de usuario formarse con dicha alternativa gratuita, incluyendo aquellos que no tienen demasiados conocimientos ni experiencia en lo referente a la tecnología.

No importa cuál sea el dispositivo utilizado para acceder al citado portal: el nivel de compatibilidad es muy elevado, mostrándose a la perfección en aparatos con prácticamente cualquier sistema operativo. En todos los casos el funcionamiento es sencillo a más no poder.

Una de las principales ventajas de esta formación, más allá del hecho de que sea gratuita, guarda relación con la flexibilidad. Si bien es cierto que como máximo pueden pasar dos años y medio, el tiempo es más que suficiente para que cada estudiante se organice a su manera.

Todos los mexicanos de más de quince años pueden planificarse su propio ritmo de estudios, progresando a medida en que van llevando a cabo otras acciones propias de la vida personal, laboral o incluso estudiantil si están cursando otras formaciones distintas.

Formación que proporciona un certificado de secundaria muy importante

Tras terminar estos estudios obtendrás un certificado de secundaria. Dicho certificado de secundaria adquiere una gran relevancia sobre todo si quieres darle un mayor valor a tu Currículum Vitae.

Indistintamente de la empresa a la que desees acceder, ocupando un puesto laboral ofrecido si surge alguna vacante, es muy probable que sus responsables de Recursos Humanos quieran asegurarse de que cuentas con estudios. Para ello te será muy útil el certificado de secundaria que puede suponer un antes y un después en la búsqueda de trabajo.