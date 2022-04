Charlene Domínguez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-El 82.32 por ciento de las y los trabajadores está estresado por su situación financiera actual, reveló el primer reporte anual sobre Bienestar Financiero en México.

El estudio, en el que participaron colaboradores de pymes, startups y empresas de gran tamaño, señala además que los mexicanos pasan en promedio 15 horas al mes de su jornada laboral preocupados por problemas de dinero, y cuatro de cada 10 trabajadores destinan entre 20 y 50 por ciento de sus ingresos mensuales al puro pago de las deudas.

«La gente no está preocupada por su trabajo, está preocupada por temas financieros.

«De todas las preocupaciones, los colaboradores marcan temas de dinero como la situación de estrés principal, el 53.76 por ciento», afirmó Christian Hauswaldt, CEO de Invested, en la presentación del estudio.

Por su parte, Moisés Pérez, Head of Retirement and Financial Wellbeing de Aon Latin America, dijo que la parte más reveladora son las 15 horas que en promedio al mes la gente destina en pensar en problemas financieros, que representan 10 por ciento de la jornada completa, y es promedio.

«Hay gente que puede estar hasta 20 horas pensando constantemente en un problema de finanzas personales, esto genera grandes distorsiones en muchos los sentidos», añadió.

Es una situación que urge corregir para alcanzar los niveles de competitividad y productividad en las empresas, agregaron los expertos.

