Charlene Domínguez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-México es víctima de una «epidemia silenciosa» que ataca al 50 por ciento de la población en el País: el estrés financiero, aseveró La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

«Hay un gran problema de estrés financiero, hay una ‘epidemia silenciosa’ que va atacando a la mitad de la población y que va dejando a su paso angustia, desesperación, violencia intrafamiliar; esa enfermedad esa otra ‘pandemia’, se llama estrés financiero.

«Hay estadísticas del sector público y del sector privado que hablan de que prácticamente la mitad de las y los mexicanos están pensando la mitad del tiempo en lo que debe y no están pensando en el trabajo, en la familia, en alguna persona enferma de su ámbito cercano, están pensando en lo que tienen que pagar», dimensionó Óscar Rosado, presidente de Condusef.

En el Primer Congreso de Educación Financiera 2022, destacó que México tiene un problema de salud financiera y se tiene que hacer evidente porque va ligado a mejores condiciones laborales y salariales, una situación que es más crítica en las mujeres.

«Las mujeres no tendrán libertad personal si no tienen libertad financiera primero; la libertad financiera le da a las mujeres la posibilidad de liberarse de relaciones tóxicas tanto personales y laborales», sostuvo.

Rosado consideró que el primer paso para resolver este problema es que todos sepan que existe y que se pueda hablar de él.