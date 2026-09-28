Abril Valadez Agencia Reforma

GUADALAJARA, Jalisco: Esta semana viene cargada de producciones seriadas, entre ellas la mexicana Prefiero la Muerte y ‘Al Este del Edén’, con Florence Pugh.

‘PREFIERO LA MUERTE’

PRIME VIDEO / SERIE

Un simple viaje a la tiendita de la esquina cambia la vida de un joven cuando queda expuesto a la posibilidad de convertirse en zombi, poniendo en riesgo a sus amigos, su familia y quienes lo rodean.

Sebastián Sariñana dirige esta comedia mexicana de terror que cruza adolescencia, romance y conspiraciones.

El elenco incluye a Fernanda Castillo, Diego Bernal, Lilith Curiel, de Cometierra, y Farah Justiniani.

Para ver en plataforma el 2 de octubre.

‘AL ESTE DEL EDEN’

NETFLIX / MINISERIE

La novela de John Steinbeck vuelve a la pantalla en una adaptación que coloca en el centro a Cathy, la fría y calculadora madre que abandona a sus hijos, interpretada por Florence Pugh.

Ambientada entre los paisajes rurales de Salinas, California, la historia sigue a personajes atravesados por conflictos familiares, ambición y supervivencia, para quienes salir adelante implica jugar sus mejores cartas y cruzar ciertos límites.

La miniserie consta de siete episodios y se suma a otras adaptaciones de la obra, entre ellas la película de 1955 protagonizada por James Dean.

Con estreno el 1 de octubre.

‘GUERRA’

MAX / SERIE

Ambientada en Londres y compuesta por ocho episodios, la serie cuenta el enfrentamiento entre dos de los bufetes de abogados más prestigiosos de la ciudad, Cathcarts & Sons y Taylor & Byrne.

La rivalidad se intensifica cuando ambas firmas quedan involucradas en el llamado divorcio del siglo, entre el magnate tecnológico Morgan Henderson, interpretado por Dominic West, y su esposa, la estrella internacional de cine Carla Duval, a cargo de Sienna Miller.

El reparto también incluye a Archie Renaux, Phoebe Fox, James McArdle, Nina Sosanya y Pip Torrens.

Para ver en plataforma el 1 de octubre.

‘EL ÚLTIMO DESAFÍO EN INVIERNO’

APPLE TV / DOCUMENTAL

Amir Bar-Lev explora la industria del alpinismo extremo y una cultura que atraviesa cambios profundos.

El documental sigue una expedición realizada en 2021, cuando el alpinista islandés John Snorri Sigurjónsson y los pakistaníes Ali y Sajid Sadpara, padre e hijo, intentan convertirse en los primeros en alcanzar la cima del K2 durante el invierno, bajo algunas de las condiciones más adversas de la montaña.

En el ascenso coinciden con alpinistas que documentan sus recorridos para redes sociales, clientes de expediciones comerciales y el reconocido montañista nepalés Nims, acompañado por su equipo de sherpas.

Con estreno el 2 de octubre.

‘COVEN ACADEMY: EL HECHIZO DE LAS BRUJAS’

DISNEY+ / SERIE

En el corazón embrujado de Nueva Orleans, esta serie sigue a tres brujas adolescentes y a sus peligrosos, pero encantadores, compañeros brujos en un selecto internado mágico donde el poder es moneda de cambio, los secretos son letales y la atracción es una desventaja.

Atrapados entre antiguas guerras sobrenaturales e intereses amorosos prohibidos, el aquelarre debe decidir hasta dónde está dispuesto a llegar para proteger su ciudad y a sí mismo.

El soundtrack principal es «Brutal», de Olivia Rodrigo.

Para ver en plataforma el 2 de octubre.