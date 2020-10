Dentro del proyecto de movilidad que no se detendrá, está el reforzar las terminales de autobuses urbanos en las que se lleva un avance, de acuerdo a lo planeado para este año y ya se tiene prevista la construcción de un par más en el 2021.

Así lo adelantó el secretario de Obras Públicas del Estado, Noel Mata Atilano, quien dio a conocer que por lo pronto, la construcción de las tres terminales que empezaron este año llevan un avance importante, sobre todo la ubicada al poniente de la ciudad, por el rumbo de la salida a Calvillo que ya tiene un 55% de construcción “esta es la más avanzada”.

La que se desarrolla al sur de la ciudad presenta un avance en su edificación del 45% en tanto que la terminal que se ubica en Barberena y segundo anillo, al oriente de la ciudad, tiene un 20% de avance en su obra, según dijo.

Se pretende que estas 3 terminales estén concluidas en el primer bimestre de 2021, y que de inmediato sean puestas en operación para que puedan servir para complementar el proyecto de mejorar la calidad en el servicio de transporte público, pues se debe recordar, comentó, que se trata no sólo de tener unidades modernas y personal capacitado, sino también vialidades acordes a los requerimientos, seguras y que brinden ahorro en tiempos y terminales seguras.

LO QUE SIGUE. Para tal efecto se tiene previsto para el 2021 comenzar otras 2 terminales, no obstante esto sólo es un plan, aunque es lo ideal, pues se quiere que este tipo de infraestructura permita regular de mejor manera la salida y cumplimiento de la ruta.

A la par de las terminales se ha trabajado en el proyecto de flujo continuo, que en segundo anillo se tiene un avance considerable y esto es para beneficiar a la población en general al ahorrar tiempo y combustible, pero en mucho apoya a mejorar el servicio de transporte público.

“Los operadores ya no se llevarán la unidad a sus casas para a la mañana siguiente tener que ir a la terminal e inicien su ruta. Dejarán el camión en la terminal y de allí será el punto de partida a una hora puntual…”

“La mayoría de las rutas tienen cruce con el segundo periférico. Al darle agilidad, se dará eficiencia en el cumplimiento de las rutas…”

Noel Mata Atilano, SOP.