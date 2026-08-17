CDMX.- Marvel Studios anunció que Ghost Rider, protagonizada por Ryan Gosling, llegará a los cines el 28 de julio de 2028. La fecha, ubicada en el último viernes de julio, ha resultado favorable para varios de los principales estrenos del estudio, de acuerdo con Deadline.

La película será la segunda producción del Universo Cinematográfico de Marvel que llegará después de Avengers: Secret Wars, prevista para diciembre de 2027. Antes, el 5 de mayo de 2028, se estrenará el reinicio de X-Men, cuyo reparto incluye a Kit Connor como Cíclope, Samara Weaving como Emma Frost e Inde Navarette como Rogue.

Shawn Levy, responsable de Deadpool & Wolverine, dirigirá Ghost Rider. El cineasta también trabaja con Gosling en Star Wars: Starfighter. Por ahora, Marvel no ha revelado la trama ni cuál encarnación del personaje utilizará. Johnny Blaze, interpretado anteriormente por Nicolas Cage, es la versión más conocida; Robbie Reyes, encarnado por Gabriel Luna, apareció en Agents of S.H.I.E.L.D., previamente dentro del universo televisivo del estudio.

La agenda cinematográfica de Marvel para 2028 cerrará el 15 de diciembre con Black Panther 3. David Jonsson interpretará al hijo de T’Challa y se prevé el regreso de Letitia Wright como Shuri y Winston Duke como M’Baku.