GUADALAJARA, Jalisco.- Netflix lanzó el tráiler de The One About Matthew Perry, serie documental de tres episodios que reconstruye la vida del actor mediante testimonios de familiares, amigos y colaboradores, además de fotografías y videos inéditos.

Dirigida por Mary Robertson, la producción aborda su ascenso profesional hasta alcanzar fama mundial como Chandler Bing en Friends, así como su lucha contra las adicciones y sus esfuerzos por mantenerse sobrio.

El documental incluye testimonios de su hermana Mia Perry Bowick; sus amigos Roger Castillo y David Pressman; Warren Littlefield, expresidente de NBC Entertainment, y el actor Kevin Pollak, además de productores, escritores y personas cercanas a Perry.

También participa E. Martin Estrada, ex fiscal federal que encabezó la acusación relacionada con la muerte del actor.

La producción se estrenará mundialmente en Netflix el 27 de octubre. Perry falleció el 28 de octubre de 2023, a los 54 años, por los efectos agudos de la ketamina.