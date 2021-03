A partir de este lunes, comenzaron a funcionar las plumas de acceso al Centro Comercial Agropecuario (CCA), aunque de momento el ingreso para estacionarse no tendrá costo… al menos hasta final de mes.

A pesar de que tal situación había sido anunciada en días pasados por los mismos administradores de la central de abastos del norte de la ciudad, algunos clientes se mostraron sorprendidos por el próximo cobro. La habilitación de las plumas de estacionamiento conlleva un mayor control de acceso, por lo que personal del Agropecuario plenamente inidentificable se encarga de darle agilidad a las filas de unidades que pretenden ingresar.

La tarifa por automóvil particular será de 10 pesos por dos horas, mientras que para unidades tipo pick up, la tarifa por el mismo lapso será de 15 pesos. Vehículos doble rodado, pagarán 20 pesos por cuatro horas, mientras que camiones rabón y torton, tendrán una tarifa de 30 pesos hasta por 8 horas de estacionamiento. El tráiler sencillo pagará por unidades 70 pesos hasta por 24 horas de estacionamiento. El costo por hora o fracción extra será de 12 pesos, sin margen de tolerancia, mientras que el boleto extraviado tendrá una reposición de 90 pesos. Cabe mencionar que con el boleto, la unidad contara con seguro contra robo total, no así de robos y daños parciales en vehículos ni objetos de valor. (Por Rubén Torres Cruz/Heraldo Digital).