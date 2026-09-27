Estrena Ricky Martin canción en show de la NFL

Rodolfo G. Zubieta Agencia Reforma

CDMX.- Ricky Martin puso ritmo al espectáculo de medio tiempo del partido de la NFL entre Dallas Cowboys y Baltimore Ravens, celebrado en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, donde compartió escenario con el DJ brasileño Pedro Sampaio.

El encuentro, primero de temporada regular de la NFL disputado en Río, tuvo uno de sus momentos más comentados cuando el cantante puertorriqueño sorprendió al público al interpretar una canción inédita titulada “Pikito Pikito”.

El tema, cuyo nombre hace referencia a la expresión latina relacionada con un beso rápido, llamó la atención también por un momento en el que Sampaio besó a Martin en la mejilla, escena que rápidamente generó reacciones en redes sociales.

La presentación combinó parte del repertorio de Ricky Martin con los sonidos brasileños de Sampaio. El boricua llegó a este espectáculo meses después de aparecer como invitado sorpresa junto a Bad Bunny durante el show de medio tiempo del Super Bowl LX.