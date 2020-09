El ombudsman J. sunción Gutiérrez Padilla reiteró que mantienen la vigilancia para que en todos los centros de reclusión del estado se cumplan las recomendaciones emitidas, así como los protocolos sanitarios para evitar la propagación del COVID-19.

El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos dio a conocer que hubo una persona privada de su libertad que falleció y se trató de un señor de más de 70 años, cuya acta de defunción menciona como causa un paro cardiaco, neumonía no especificada y que era “sospechoso de COVID-19”, el cual se encontraba en el Módulo 12 y convivía con otras 3 personas en la misma celda, las cuales ya están aisladas y el próximo lunes completan su cuarentena de 14 días, sin presentar hasta el momento ningún síntoma. “Del señor no sabemos si presentó o no síntomas, pero el interno falleció tras haber recibido atención hospitalaria”.

Afirmó que no se les han aplicado las pruebas de laboratorio a las tres personas que convivían con el interno fallecido, pero por razones de seguridad fueron aislados y se les da el respectivo seguimiento médico. “Esto forma parte de una política nacional de no hacer tantas pruebas. Es el criterio de la autoridad de salud el que prevalece en ello”.

Tras estos hechos, dijo que la mañana de este miércoles, personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, encabezado por la visitadora acudió a las instalaciones del Centro de Readaptación Social para Varones en la salida a Calvillo y corroboraron que el primer requisito para entrar es justamente el lavado de manos, la toma de la temperatura y la desinfección del calzado, “y no tenemos acceso directo con las personas privadas de su libertad. Cuando hemos hablado con algunos de ellos ha sido a través de los locutorios, como lo hacen los familiares ahora que no se realizan visitas físicas, es por videollamada o por locutorio”.

Por lo anterior, dijo que la CEDHA mantiene la vigilancia del cumplimiento de las recomendaciones a los Ceresos del estado así como de los protocolos sanitarios. “Por lo que vimos sí se está cumpliendo aparentemente y deseamos que así sea y si no fuese así y lo advertimos, pues también lo reclamaríamos. Seguimos apostando a que no haya contagios en estos lugares y menos masivos”.