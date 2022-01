El Ayuntamiento de Jesús María redobló las acciones de vigilancia y prevención entre la población y el personal de las distintas áreas de la Presidencia Municipal en cumplimiento al Decreto emitido por Gobierno del Estado para bajar la incidencia de contagios por COVID-19, así lo dio a conocer el alcalde José Antonio Arámbula López.

El primer edil jesusmariense informó que siguen con las restricciones que ya estaban y el reforzamiento de las medidas universales en cuanto al uso del cubrebocas, la sana distancia y los filtros, además de que redujo el aforo al 50% en los restaurantes y tiendas y se cancelaron todos los eventos masivos.

Por lo que respecta a la Presidencia Municipal, dijo que se canceló el Desfile de Reyes y los eventos masivos navideños, mientras que las fiestas que había el pasado fin de semana y que habría el siguiente fin de semana se van a reprogramar una vez que se esté nuevamente en semáforo verde.

Asimismo, señaló que van a estar atentos con la Guardia Sanitaria Municipal vigilando los diferentes negocios, los salones de fiestas, los bares y restaurantes que son los que más gente acumulan.

Adicionalmente comentó que están tomando medidas en el Municipio con todo aquel trabajador que traiga síntomas de gripa aunque no esté comprobado que sea COVID y se le manda a su casa. “Revisamos que no haya personas con tos, gripa o escurrimiento nasal para que puedan descansar, no alarmar y no contagiar a los demás. Adicionalmente, dimos la instrucción de repartir vitamina C entre todos los empleados para reforzar el sistema inmunológico”.

Reconoció que a la fecha hay varios trabajadores contagiados por COVID en distintas áreas tales como en CAPAS, en Seguridad Pública y en algunas otras a quienes han mandado a su casa a descansar, aunado a que han tenido el deceso de dos compañeros quienes además tenían otras comorbilidades y complicaciones.

“Vamos a estar muy alertas, sabemos que el frío todavía no se quita y esto ayuda a que siga, pero tenemos que ser responsables, trabajar con la gente en las áreas, estamos sanitizando, limpiando, previniendo sobre todo y comentamos que lo principal es estar bien emocionalmente, sin miedo y con buena actitud porque el miedo ayuda a contagiarse más rápido”.

