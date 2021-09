Jorge Ricardo Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Tras leer en su mañanera un tuit con insultos contra él y su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, lo que generó reacciones, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que está orgulloso de ella.

En Twitter, el Mandatario también reafirmó sus creencias.

“Confieso que le tengo un profundo amor al pueblo. Siempre estaré a favor del Estado laico. Creo en la ciencia pero también en Dios, en especial, en Jesús que defendía a los pobres. También estoy orgulloso de Beatriz”, publicó.

El mensaje fue acompañado de un video en el que la escritora canta “Cuídame tú”.

“Mírame Dios como una rosa, como el plumaje de la paloma. Mírame Dios, cuídame tú, mi corazón perfumado y sencillo, cuídalo tú”, dice la letra compuesta por la cubana Teresita Fernández.

“No es que el amor me haya cubierto de espinas, no es que los ojos que amé se me empañaron, pero cuídame Dios, cuídame tú”.

López Obrador, quien este sábado visitó la refinería de Cadereyta, en Nuevo León, leyó ayer en su conferencia mañanera un mensaje en Twitter con insultos a su esposa, que atribuyó erróneamente a un supuesto investigador perseguido por la Fiscalía General de la República, que encabeza Alejandro Gertz Manero.

“A ver, ¿por qué no lo pones?”, dijo a su vocero de prensa que se resistía a ponerlo en la pantalla.

Su lectura fue criticada no sólo por la atribución errónea, sino porque se consideró que no hacía falta.

Despues de eso, varios políticos y ciudadanos mostraron su apoyo a Gutiérrez Müller, entre ellos el ex Presidente Felipe Calderón.

“Son repudiables las ofensas proferidas contra la señora @BeatrizGMuller. No comparto la idea de su propagación, pero me sumo al rechazo. Ahora toca repudiar también las ofensas que se han proferido contra otras mujeres, como @Mzavalagc, y que han sido alimentadas desde el poder”, tuiteó.