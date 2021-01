Iris Velázquez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-La reciente escalada de casos récord de Covid-19 que se ha registrado en México se extenderá hasta finales de febrero a consecuencia de las salidas de fin e inicio de año y de la movilidad que persiste en la población que no mantiene las medidas preventivas, alertó Pablo Kuri Morales, ex subsecretario de Salud.

“Estamos en una espiral sanitaria y es muy posible que este gran número de casos que hemos tenido en México, días de más de 20 mil casos, se sigan dando en los próximos días, incluso en las próximas semanas”, previó.

El especialista advirtió que el impacto de las celebraciones sociales se refleja ahora en una franca tendencia a la alza y seguirá hacia finales o mediados de febrero, por los periodos de incubación, los tiempos de reporte, entre otros factores.

“Estamos en una situación bien delicada. Capitales de los estados están enfrentando situaciones de carácter extremo como saturación de hospitales y problemas en el abasto, por ejemplo, de oxígeno y también problemas para tener la economía y la estabilidad correspondiente en ese rubro”, expuso durante su participación el webinar “Covid, vacunas y perspectivas: ciencia y conciencia” organizado por el Instituto Nacional de Administración Pública.

Además, apuntó, la situación podría complicarse con la detección de la nueva variante del coronavirus, que se ha desplazado rápidamente, ha mostrado ser más contagiosa, y podría, advirtió, saturar aún más los nosocomios.

Según datos de la Universidad de Washington, señaló, la proyección de muertes a inicios de mayo es de 176 mil defunciones por la enfermedad.

En tanto, Cuauhtémoc Ruiz Matus, Jefe de Unidad en el Organización Panamericana de la Salud (OPS), mencionó que pese a que ya haya vacunas aprobadas, la población no debe bajar la guardia.

“No basta con tener la vacuna, hay que tener el programa de vacunación. No basta con que tengamos la vacuna, hay que aplicarla”, opinó.

En el proceso de inoculación, comentó, puede haber dificultades como que no haya suficientes vacunas; que ni aún con la producción acelerada, no se logre cubrir la proporción de población que permita tener inmunidad de rebaño a corto plazo; que todavía hay muchas dudas sobre la inmunidad del biológico; y cómo van a afectar las nuevas cepas.

“La vacuna por sí sola no va a llevarnos a que acabe la pandemia de manera inmediata. Eso nos lleva a decir que tenemos que mantener las medidas no farmacológicas de higiene y de distanciamiento social, y desde luego debemos vacunarnos de acuerdo a las políticas que se establezcan en cada uno de nuestros países”, indicó.