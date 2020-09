Renata Tarragona Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-El impacto económico para la industria turística en México este año a causa de la pandemia de Covid-19 asciende a 128 mil millones de dólares, como el peor escenario estimado por el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés).

A nivel mundial, la cifra se eleva a 5.5 billones de dólares en el caso más grave, según como se liberen las restricciones de viajes en los países.

Tan sólo de turismo internacional se tenía previsto que el país generara 17 mil millones de dólares para 2020.

“En el peor de los escenarios, si esto continúa, que es un poco donde nos encontramos, me parece que el impacto para este año va a ser de 197 millones de empleos. Si pensamos que el año pasado 330 millones (de empleos) fueron generados en el sector, pues cerca de casi 200 millones están en riesgo de perderse”, advirtió Virginia Messina, directora general del organismo.

“En Latinoamérica este número es de 10.4 millones y en México 4.9 millones de empleos que dependen de este sector que estarían en riesgo”.

Apuntó que, como parte de la reactivación del sector, el Consejo continúa con el impulso a la estandarización de protocolos entre diferentes países para no confundir al viajero y darle confianza para trasladarse.

Asimismo, refirió que mientras no haya una vacuna disponible, las pruebas rápidas de Covid-19 serán fundamentales para reducir los márgenes de error en los filtros que se adaptaron actualmente para los viajes.

“Lo que estamos esperando es que exista la tecnología para desarrollar estos tests de rápida solución, que también son de bajo costo, entonces que se puedan hacer los tests en el aeropuerto antes de viajar, esto realmente daría seguridad”, comentó.