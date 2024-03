Desde hace algunos meses, al menos en las fanpages de negocios provenientes de Aguascalientes, se han presentado mensajes de advertencia o suspensión en Messenger por supuestas irregularidades en la red social, algo que nadie espera y más si haces un trabajo honesto, pero te tengo una buena noticia: ¡Tu página está bien!

Con mis clientes e incluso con la página de mi agencia, el mensaje que más se repite es el derecho de autor. Te insisten que cometiste una falta y que debes hacer clic en un enlace poco confiable para que te perdonen el castigo. Ha habido algunos donde te piden que realices un pago electrónico, y todo lo hacen de tal magnitud de que creas que es un mensaje oficial de Meta Platforms, la empresa de Mark Zuckerberg, pero no lo es.

En primer lugar, en caso de que hayas obstruido una de sus políticas, Meta se comunicará contigo a través de un mensaje especial, es decir, recibirás un texto en su bandeja de notificaciones (no de inbox), te dirá el motivo y te mandará a un espacio personal donde podrás apelar o administrar tu situación. Y en segunda, aquí no hay cabida para Messenger, a lo mucho recibirás un mensaje de WhatsApp, pero ojo, solamente quien te envíe el mensaje debe llevar una paloma azul en su nombre, misma que indica que es un canal oficial y verídico.

De acuerdo con los especialistas en seguridad cibernética, el método empleado en esta situación se llama “phishing”, que consiste en “pescar” a la gente para solicitarle información íntima, haciéndose pasar por alguna compañía o persona, y una vez que “muerdan el anzuelo” empieza el problema.

La frecuencia de estos mensajes apócrifos puede generar inquietud. Si crees que no has hecho nada malo y te siguen llegando más de éstos, puedes creer que estás en problemas, pero afortunadamente Zuckerberg y compañía te llamarán la atención a través de los medios mencionados en el tercer párrafo, y esos no pueden ser burlados. No importa que digan que son representantes, ya conoces los filtros.

Para mayor seguridad, consulta la normativa de Facebook y sus empresas afiliadas para conocer sus métodos y actualizaciones, porque es común que este tipo de fraudes pulan sus procesos con el paso del tiempo. No está de más invitarte a que revises las URLs que visitas y los nombres de las empresas, a veces con una falta de ortografía o una identidad visual mal hecha se desmorona el teatrito. También procura no compartir información confidencial con nadie que conozcas, ni los bancos están pidiendo eso.

Un saludo a mi buen amigo Jorge y a quienes forman parte de nuestro grupo de WhatsApp en común. Recuerden tener total atención a los detalles y así podrán evitarse dolores de cabeza.

